Polizei will gezielter gegen Grenzkriminalität vorgehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (Oder) (dpa/bb) - Die Polizei will mit dem geplanten Umzug des gemeinsamen Zentrums von Deutschland und Polen schlagkräftiger gegen Grenzkriminalität vorgehen. Noch für Juni sei ein Termin zur Vorstellung eines neuen Standorts geplant, sagte Regierungssprecher Florian Engels am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Frankfurt (Oder). Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erklärte, damit könne der partnerschaftliche Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität noch effektiver organisiert werden. Seit 2007 hat das Zentrum der deutsch-polnischen Zusammenarbeit von Polizei und Zoll in Swiecko auf polnischer Seite am ehemaligen Grenzübergang seinen Sitz.