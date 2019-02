Landesregierung will Kreise verpflichten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Landesregierung will die Interessen von Senioren in den kommunalen Verwaltungen stärken. Landkreise und kreisfreie Städte sollen laut einem Gesetzentwurf dazu verpflichtet werden, Seniorenbeauftragte zu wählen, wie ein Sprecher des Thüringer Sozialministeriums am Dienstag sagte. Zuvor hatten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe darüber berichtet. Der Entwurf sieht demnach außerdem vor, dass Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern verpflichtet werden, Seniorenbeiräte zu bilden - also politisch unabhängig arbeitende Interessenvertretungen.

Seniorenbeauftragte arbeiten nach Angaben des Sozialministeriums ehrenamtlich. Sie vertreten die Anliegen der Seniorenbeiräte und der Senioren gegenüber der kommunalen Verwaltung. Sie müssen grundsätzlich vor Entscheidungen des Kreistags oder des Stadtrats angehört werden, sobald es um Entscheidungen geht, die überwiegend Senioren - also laut Gesetz alle Menschen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben - betreffen.

Die Anhörung zum entsprechenden Gesetzentwurf laufe bereits, sagte der Sprecher. Vor dem Sommer soll das Kabinett zum zweiten Mal über die Änderungen im Seniorenmitwirkungsgesetz beraten.