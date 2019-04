Sachsen unterstützt Regionen beim Werben von Fachkräften

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Regionen in Sachsen sollen auch in den nächsten Jahren beim Werben um Fachkräfte unterstützt werden. Für verschiedene Projekte vor Ort stehen 2019 und 2020 insgesamt zehn Millionen Euro zu Verfügung. Die entsprechende Novellierung einer Richtlinie hatte das Kabinett am Dienstag in Dresden beschlossen.

13 "Fachkräfte-Allianzen" kümmern sich seit 2016 in den Großstädten und den Kreisen um die Gewinnung von Nachwuchs und Arbeitskräften. Mehr als 300 Projekte wurden bisher mit 15,9 Millionen Euro gefördert. Die Sicherung von Fachkräften sei ein großes Thema, das sich durch alle Branchen ziehe, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD).

In Bautzen vermittelt etwa die "Servicestelle Heimat" Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern und Ämtern, im Kreis Nordsachsen unterstützt die Fachkräfteallianz mit Kampagnen wie "Herzmensch" gezielt Branchen wie die Pflege.

Als "visuelles Eingangsportal" wurde auch die Homepage von "Heimat für Fachkräfte" überarbeitet, wo sich Rückkehrer und Interessierte aus dem In- und Ausland einen Überblick etwa über Unternehmen, Branchen, aber auch über Kitas, Schulen, Sport und kulturelle Angebote verschaffen können. Diese "weichen Faktoren" seien für Arbeitnehmer oft entscheidend, so Dulig.

Laut Ministerium suchen derzeit rund 40 Prozent der Unternehmen Fachkräfte. Bis 2030 geht in Sachsen die Zahl der erwerbsfähigen Menschen im Alter zwischen 15 und 65 um etwa 300 000 zurück.