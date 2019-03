Sachsen gibt mehr Geld für Digitalisierung in Krankenhäusern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Krankenhäuser rüsten für das digitale Zeitalter auf. Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) kündigte am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden für dieses und kommendes Jahr 20 Millionen Euro zusätzlich für die Digitalisierung in den Krankenhäusern an. Damit stehen insgesamt 30 Millionen Euro bereit. Dank Tablets und Software soll es künftig mehr Zeit für die Patienten geben.

"Digitalisierung kann nicht alles leisten, aber sie kann den Ärzten und Krankenpflegern helfen, organisatorische und administrative Prozesse zu vereinfachen", sagte die Ministerin. Mit dem Geld könnten die Krankenhäuser beispielsweise medizinisch nutzbare Tablets und tragbare Geräte zur digitalen Übermittlung von Diagnoseparametern anschaffen oder den Datenverkehr mit Firewalls sichern.