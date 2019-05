Kabinette von Sachsen und Bayern tagen gemeinsam in Dresden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Die Kabinette der sächsischen Staatsregierung und des bayerischen Ministerrats tagen heute gemeinsam in Dresden. Dazu werden neben den Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und Markus Söder (CSU) auch die Minister der jeweiligen Regierungen in der Staatskanzlei an der Elbe erwartet. Im Mittelpunkt der Beratung stehen die weitere Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden und digitale Zukunftsfragen. Dabei geht es um den Ausbau der Sicherheitskooperation nahe der Grenze, die Zusammenarbeit in Europa, Digitalisierung und moderne Mobilität sowie den Bürokratieabbau.