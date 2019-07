Kramp-Karrenbauer: US-Anfrage zu Golf-Einsatz wird geprüft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Brüssel (dpa) - Nach Angaben von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Bundesregierung noch nicht abschließend entschieden, dass sie die US-Bitte nach einer deutschen Beteiligung am Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen im Golf von Hormus ablehnt. "Wir prüfen zurzeit in enger Absprache mit Großbritannien und mit Frankreich diese Anforderungen", sagte sie am Rande eines Antrittsbesuch bei Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Zugleich machte Kramp-Karrenbauer den USA aber wenig Hoffnungen darauf, dass es zu einer positiven Antwort kommen könnte.