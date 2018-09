Erdogan will Neustart mit Deutschland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Bei seinem ersten Staatsbesuch in Deutschland will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan für einen Neustart der Beziehungen beider Länder werben. In einem Artikel für die "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" forderte er eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Erdogan wird am Mittag in Berlin erwartet und zunächst hinter verschlossenen Türen mit Vertretern türkischer Organisationen sprechen. Der offizielle Programm beginnt dann am Freitagmorgen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt Erdogan mit militärischen Ehren.