Bouffier auf Nordamerika-Reise: Erste Gespräche in New York

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ist mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu Gesprächen nach Nordamerika aufgebrochen. Die Delegation startete am Vormittag vom Frankfurter Flughafen in Richtung New York, wie ein Regierungssprecher am Sonntag sagte. Dort soll die Gruppe gegen 14.00 Uhr (Ortszeit) eintreffen. Bei seinem ersten Stopp am "Big Apple" will Bouffier mit dem deutschen Botschafter bei den Vereinten Nationen, Christoph Heusgen, zusammenkommen. Deutschland hat zurzeit den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat.

Zudem hatte Bouffier vor seinem Abflug angekündigt, in New York für den Finanzplatz Frankfurt werben zu wollen. Dazu will er sich unter anderem mit Banken-Vertretern treffen. Außerdem sind in den USA Aufenthalte in Chicago (Illinois) und in Milwaukee, im Partnerland Hessens Wisconsin, geplant. Im kanadischen Toronto soll über Fragen zur Einwanderung und zum Freihandelsabkommen CETA beraten werden. An der York University wird Bouffier zudem eine Grundsatzrede zu Europa und den transatlantischen Beziehungen halten.

Von Chicago aus will sich Hessen künftig für nordamerikanische Firmen als attraktiver Wirtschaftsstandort präsentieren. Dazu wird der Ministerpräsident bei einem Stopp in der Metropole am Lake Michigan eine neue Auslandsvertretung offiziell eröffnen. Sie soll Hessens Position in einem der wichtigsten Quellmärkte für Direktinvestitionen stärken.