Royaler Glanz: Niederländisches Königspaar zu Besuch in MV

Schwerin (dpa/mv) - Das Outfit von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sollte dem royalen Besuch aus den Niederlanden schmeicheln: Bei der Begrüßung des Königspaars Willem-Alexander und Máxima am Montag in Schwerin blitzte unter ihrem nachtblauen Seidenmantel ein orangefarbenes Kleid - orange ist die Farbe des Königshauses Oranien-Nassau. "Ihr Besuch ist eine große Ehre für uns", sagte Schwesig zu Willem-Alexander und Máxima zur Begrüßung vor der Staatskanzlei. Dazu hatten sich auch rund 250 Schweriner eingefunden.

Nach dem Eintrag ins Gästebuch der Landesregierung fuhr das Königspaar zum nahe gelegenen Schloss, wo Schwesig ein Mittagessen gab. Serviert wurden regionale Köstlichkeiten, wie Tatar vom Ostseelachs, Lamm vom Schaalsee und frische Erdbeeren aus der Lewitz. In ihrer Tischrede hob Schwesig die Werte eines geeinten und starken Europa hervor. "Wir glauben an ein friedliches freiheitliches, demokratisches Europa, das für Solidarität und Zusammenhalt steht", sagte sie. Auch Willem-Alexander betonte das friedliche Miteinander: "Es ist wichtig, dass wir in Europa zueinanderfinden und uns gegenseitig immer besser verstehen. Nur so können wir miteinander erfolgreich die Probleme angehen, die über unsere eigenen Grenzen hinausgehen", sagte er.

Nach der Eintragung ins Gästebuch des Landtags und einer Besichtigung der Ahnengalerie im Schloss - Willem-Alexanders Urgroßvater Heinrich zu Mecklenburg stammt aus Schwerin - wird der Besuch in Rostock fortgesetzt. Im Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW) soll eine Absichtserklärung für eine engere Zusammenarbeit beim Küstenschutz unterzeichnet werden. Bei einem Trade-Dinner (Handelsessen) am Abend sollen Wirtschaftskontakte vertieft werden.