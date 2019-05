Niederländisches Königspaar besucht MV und Brandenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Potsdam (dpa) - Das niederländische Königspaar besucht von heute an für drei Tage den Nordosten Deutschlands. Zunächst stehen für Willem-Alexander und seine Frau Máxima Gespräche und Besichtigungen in Mecklenburg-Vorpommern an. Am Dienstagnachmittag reisen sie weiter nach Brandenburg. Laut Schweriner Staatskanzlei handelt es sich um einen Arbeitsbesuch, Willem-Alexander und Máxima werden von einer Delegation begleitet.

Geplant sind Treffen mit Wirtschaftsvertretern und eine Werft-Besichtigung in Rostock sowie ein Termin in der Feldsteinscheune in Bollewick (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zum Thema ländlicher Raum. In Rostock soll eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit beim Küstenschutz unterzeichnet werden. In Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt wandelt das Königspaar auf familiären Spuren: Der Urgroßvater von Willem-Alexander, Heinrich zu Mecklenburg (1876-1934), stammt aus Schwerin.

In Potsdam ist am Dienstagnachmittag ein Besuch des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in der Henning-von-Tresckow-Kaserne gemeinsam mit der niederländischen Verteidigungsministerin Ank Bijleveld und Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) geplant. Am Mittwoch als letztem Besuchstag schließlich stehen Besuche in der Potsdamer Staatskanzlei, im Wissenschaftspark Albert Einstein und in der Medienstadt Babelsberg auf dem Programm. Zum Abschluss wollen Willem-Alexander und Máxima dann noch Schloss Sanssouci anschauen.

Das niederländische Königspaar besucht nach Angaben des Informationsamtes der niederländischen Regierung jedes Jahr ein oder mehrere deutsche Bundesländer. Zuletzt waren sie am 6. März in Bremen.