Ausstellung zeigt Öffnung des Russlandtags für Kunst

Rostock (dpa/mv) - Der bislang Wirtschaft und Politik vorbehaltene Russlandtag in Rostock gibt erstmals auch der Kultur Raum. Bereits am Dienstagabend werden Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der Gouverneur der Partnerregion Leningrader Gebiet, Alexander Drosdenko, in der Kunsthalle die Ausstellung "Was uns verbindet" eröffnen. Sie vereint 30 Werke von jeweils vier deutschen und russischen Künstlern.

Nach Angaben der Organisatoren werden dabei Arbeiten der klassischen bildenden Kunst, modernen Fotografien und Videoinstallationen gegenübergestellt. Veranstaltungen wie diese Ausstellung oder das Konzert des Symphony-Orchesters aus dem Leningrader Gebiet am Mittwoch im Volkstheater zeigen nach den Worten Schwesigs, dass es dem Land nicht nur um gute Wirtschaftskontakte zu Russland gehe, sondern auch um engere Zusammenarbeit in Kultur und Wissenschaft.

Zum dritten Russlandtag, der am Mittwoch in Rostock stattfindet, werden rund 850 Vertreter aus Wirtschaft und Politik erwartet. Damit finde das Treffen mehr Zuspruch als in den Jahren 2014 und 2016, hob Schwesig hervor. Der Russlandtag sei inzwischen eines der größten Wirtschaftstreffen in Ostdeutschland.