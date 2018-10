600 Zusagen für Russlandtag: Moskau schickt Vize-Minister

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Für den Russlandtag kommende Woche in Rostock haben sich wie beim Treffen vor zwei Jahren rund 600 Wirtschaftsvertreter angemeldet. Das Interesse auf beiden Seiten sei groß, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei in Schwerin am Mittwoch. Ein Wermutstropfen: Der russische Industrie- und Handelsminister Denis Manturow sagte seine Teilnahme ab. Darüber hatte zuvor der Sender NDR1 Radio MV berichtet. Stattdessen werde sein Stellvertreter Vasily Sergeevich Osmakov erwartet. Manturow, der 2016 nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen war, habe aus nachvollziehbaren Gründen wegen eines Regierungstermins abgesagt, erklärte der Sprecher. Zudem seien der Gouverneur des Leningrader Gebietes, Aleksander Jurjewitsch Drosdenko, und der Botschafter der Russischen Föderation, Sergej J. Netschajew, angemeldet.