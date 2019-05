Holländisches Königspaar in Rostock eingetroffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Das niederländische Königspaar, Willem-Alexander und seine Frau Máxima, ist am Montag in Rostock beim Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) eingetroffen. Anlass für den Besuch ist das deutsch-niederländische Kolloquium "Nordsee trifft Ostsee" mit rund 50 Wissenschaftlern aus beiden Ländern. Bei der Konferenz geht es unter anderem um die Folgen des Klimawandels wie den erwarteten Anstieg des Meeresspiegels und den Küstenschutz. Ein weiterer Schwerpunkt ist die zunehmende Belastung der Meere mit Schadstoffen und Mikroplastik. In Anwesenheit des Königspaars und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) soll eine Absichtserklärung von zwölf Forschungseinrichtungen beider Länder zur Zusammenarbeit und zum besseren Küstenschutz unterzeichnet werden.