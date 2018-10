Ausstellung zu Russlandtag in Rostock eröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat in Rostock gemeinsam mit dem Gouverneur des Leningrader Gebiets, Aleksander Jurjewitsch Drosdenko, die Ausstellung "Was uns verbindet" eröffnet. Darin sind insgesamt 30 Werke von jeweils vier Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern und Russland zu sehen. Auch Fotografien aus dem Leningrader Gebiet werden gezeigt. Die Schau ist extra zum dritten Russlandtag am Mittwoch in der Stadthalle kuratiert worden und darüber hinaus die erste Ausstellung im vor wenigen Tagen eröffneten Schaudepot der Rostocker Kunsthalle.

"Es ist mir ein wichtiges Anliegen, die Kontakte zwischen unseren Regionen weiter auszubauen: durch Austausch zwischen Schulen und Hochschulen, zwischen Städten und Gemeinden und gerade auch auf dem Gebiet der Kunst und Kultur", erklärte Schwesig laut Mitteilung.