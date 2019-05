Niederländisches Königspaar bei Ministerpräsident Woidke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Das niederländische Königspaar hat zum Abschluss seines Besuches in Brandenburg eine Tour durch die Landeshauptstadt Potsdam begonnen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) begrüßte Willem-Alexander und Máxima am Mittwoch mit seiner Frau Susanne offiziell in der Staatskanzlei, Woidke hatte das Paar bereits am Dienstag begleitet. Nahezu 100 Bürger jubelten dem Königspaar bei regnerischem Wetter vor der Staatskanzlei zu. Willem-Alexander sagte scherzhaft: "Alles Gute kommt von oben." Danach war unter anderem ein Besuch im Schloss Sanssouci vorgesehen - zum Mittagessen, aber auch für eine zweite Begegnung mit Bürgern.