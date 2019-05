Deutsch-tschechisches Nachbarschaftsfest in Pilsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pilsen (dpa) - Anlässlich der Europawahl wird die deutsch-tschechische Nachbarschaft am 25. Mai in Pilsen mit einem großen Straßenfest gefeiert. "Uns ist wichtig zu zeigen, dass gute Nachbarschaft in Europa heute nicht nur sinnvoll und wichtig ist, sondern auch Spaß machen kann", sagte Silja Schultheis vom Veranstalter, dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.

Auf dem Festprogramm stehen neben Konzerten und Theatervorstellungen auch Podiumsdiskussionen, Kreativ-Werkstätten für Kinder und ein Wettbewerb im Strohballen-Rollen, einem alten böhmischen Brauch. Zudem werden kulinarische Spezialitäten aus beiden Ländern präsentiert. Der Eintritt ist frei.

Zu den Gästen zählen die in Köln lebende Sängerin Alice Francis, die den Swing der 1920er Jahre mit Hip-Hop-Elementen verbindet, und die tschechische Elektroswing-Band "Mydy Rabycad". Am 25. Mai endet in Tschechien die dort zweitägige Europawahl; in Deutschland findet sie einen Tag später statt.