Deutscher Botschafter: Europawahl für Region wichtig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Luxemburg (dpa/lrs) - Die Europawahl vom 26. Mai ist nach Ansicht des deutschen Botschafters in Luxemburg, Heinrich Kreft, vor allem auch für die Grenzregionen in der EU von besonderer Bedeutung. "Das ist die wichtigste Europawahl, die es bisher gegeben hat", sagte Kreft der Deutschen Presse-Agentur. Die internationale Großregion rund um Luxemburg, zu der auch Rheinland-Pfalz, das Saarland, Lothringen, Ostbelgien und Wallonien gehören, sei "so eine Art Laboratorium für Europa". Wichtig seien eher mehr als weniger grenzüberschreitende Aktivitäten: "Grenzkontrollen möchte keiner wieder haben. Die ganze Wirtschaft der Region würde kollabieren."

Europa stehe "vor inneren und außenpolitischen Herausforderungen, die es in dieser Form noch nie gegeben hat", sagte Kreft unter Hinweis auf den Brexit und wachsenden Populismus sowie auf zunehmende Spannungen innerhalb der EU zwischen Nord und Süd, Ost und West. Es komme darauf an, vor allem jüngere Menschen dazu zu bewegen, an der Wahl zum Europaparlament teilzunehmen.

In der Großregion mit rund zwölf Millionen Einwohnern müsse noch vieles harmonisiert werden, sagte Kreft. Beispielsweise bei der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung: "Da ist es den Leuten nicht zu erklären, warum sie nicht fünf Kilometer jenseits der Grenze einen Facharzt oder Krankenhaus aufsuchen können, sondern 50 Kilometer in ihrem Land fahren müssen." Kreft (60) ist seit Sommer 2016 Botschafter in Luxemburg.