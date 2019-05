Scheuer: Gas geben bei Ausbau der mobilen Infrastruktur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat mehr Tempo beim Ausbau der mobilen Infrastruktur gefordert. Vor allem bei der Schaffung eines flächendeckendes Netzes von Elektroladesäulen müsse Gas gegeben werden, sagte er am Mittwoch vor der Eröffnung des Weltverkehrsforums in Leipzig. Das sei notwendig, damit Deutschland seine Klimaziele im Verkehr bis 2030 erreichen könne und in den kommenden Jahren zehn Millionen Elektroautos auf die Straße gebracht werden könnten. Auf dem Weltverkehrsforum beraten 1300 Wissenschaftler und Politiker aus 70 Ländern. In diesem Jahr wollen sie sich insbesondere Konzepten widmen, die Stadt und Land enger zueinander bringen.