Neuer Ort für Treffen Laschets mit Erdogan gefunden

Düsseldorf/Köln (dpa) - Das Gespräch zwischen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) findet am Samstag am Flughafen Köln/Bonn statt. Wie die Düsseldorfer Staatskanzlei am Freitagabend mitteilte, wollen Laschet und Erdogan auf dem militärischen Teil des Airports im Empfangsgebäude der Flugbereitschaft zusammentreffen. Für das Gespräch, das ursprünglich auf Schloss Wahn stattfinden sollte, musste eilig ein neuer Ort gefunden werden, weil die Schlossbesitzer einen Empfang Erdogans aus politischer Überzeugung abgelehnt hatten.

Laschet will bei dem Treffen am frühen Samstagnachmittag (gegen 14.00 Uhr) auch kritische Themen wie die Pressefreiheit in der Türkei und die Lage der dort inhaftierten Deutschen ansprechen. Danach fährt Erdogan weiter zur Eröffnung der Ditib-Zentralmoschee nach Köln.