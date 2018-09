Erdogan setzt Besuch in Berlin fort: Frühstück mit Merkel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan setzt heute seinen Besuch in Deutschland dort. Am letzten Tag der Reise steht zunächst ein Frühstück mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Programm. Danach reist Erdogan weiter nach Köln. In Berlin muss zwischen Kanzleramt und Brandenburger Tor und am Flughafen Tegel wegen der Sicherheitsvorkehrungen noch bis zum Nachmittag mit Einschränkungen gerechnet werden.

In Köln ist die Eröffnung der Ditib-Zentralmoschee geplant. Um das Sicherheitskonzept für die Eröffnung wurde bis zuletzt gerungen. Die Polizei wollte aus Sicherheitsgründen maximal 5000 Besucher an das Bauwerk heranlassen. Die Ditib rechnet aber sehr viel mehr Besuchern.