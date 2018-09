Erdogan in Köln: Rede bei Eröffnung von Ditib-Moschee

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Istanbul/Köln (dpa) - Bei der Eröffnung der großen Ditib-Moschee in Köln will der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag eine 15- bis 20-minütige Rede halten. Erdogan werde die deutsch-türkische Freundschaft betonen und hervorheben, dass die Moschee "ein Zeichen der Weltoffenheit und des gelebten Pluralismus in Köln" sei, sagte der AKP-Abgeordnete und Erdogan-Vertraute Mustafa Yeneroglu der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

"Es soll ein schönes und versöhnliches Ereignis werden", betonte Yeneroglu. Erdogan werde aber sicherlich auch seine Sorgen angesichts eines wachsenden Rechtsradikalismus in Deutschland und die Befürchtungen der Muslime ansprechen. Außerdem gebe es möglicherweise eine Rede der Kölner Oberbürgermeisterin.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hatte zuvor mitgeteilt, dass sie an der Zeremonie teilnehmen werde, sofern sie dort die Gelegenheit bekomme, eine Ansprache zu halten. Darin wolle sie unter anderem auf Werte wie Toleranz und friedliches Zusammenleben eingehen, sagte ihr Sprecher. Yeneroglu zufolge werden auch mehrere türkische Minister sowie der Chef der Religionsbehörde Dianet aus Ankara zu der Eröffnung kommen.

Erdogan wird den Angaben zufolge am Samstagmittag gegen 13 Uhr in Köln eintreffen. Der Beginn der Zeremonie ist laut Einladungskarte, die der dpa vorliegt, auf 14 Uhr angesetzt. Insgesamt solle die Zeremonie nicht mehr als eineinhalb Stunden dauern, sagte Yeneroglu. "Es ist ja auch kalt in Köln und die Veranstaltung wird nicht in, sondern vor der Moschee stattfinden." Nach seiner Rede werde Erdogan durchs Haus geführt, bevor er sich auf den Rückweg in die Türkei mache.