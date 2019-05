Maas: Nur starkes Europa hat eine gewichtige Stimme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Wenige Tage vor der Europawahl hat Außenminister Heiko Maas (SPD) in Hamburg mit seinen Amtskollegen aus den baltischen Staaten über die europäische Sicherheitspolitik beraten. Sie seien sich einig gewesen, dass nur ein starkes und einiges Europa "eine Stimme auf der Weltbühne" haben könne, sagte Maas am Dienstag im Anschluss an das Treffen im Hamburger Rathaus. Das gelte auch im Verhältnis zu Russland. Deshalb sei es "absolut wichtig", dass es bei der Wahl am kommenden Sonntag "ein starkes Ja für die Europäische Union" gebe, sagte der lettische Außenminister Edgars Rinkevics.

Ein Baustein der europäischen Sicherheitspolitik sei die Cybersicherheit, sagte Maas. Diese müsse auch gegenüber Russland verteidigt werden. "Gleichzeitig ist klar, dass wir den Dialog mit Russland fortsetzen wollen." An dem Treffen nahm auch der litauische Außenminister Linas Linkevicius und der Staatssekretär im estnischen Außenministerium, Paul Teesalu, teil. "Die Sicherheit des Baltikums ist auch die Sicherheit Europas", stellte Maas mit Blick auf die besondere Lage der baltischen EU-Staaten klar.