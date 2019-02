Lettischer Präsident fordert Reformen der Europäischen Union

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Der lettische Präsident Raimonds Vējonis hat beim traditionsreichen Hamburger Matthiae-Mahl Reformen gefordert, um die Vorteile der Europäischen Union für die Menschen noch spürbarer zu machen. "Die Europäische Union sollte eine eigene Verteidigungskapazität in Ergänzung zur Nato aufbauen", sagte er am Freitagabend vor 400 Gästen im Hamburger Rathaus. Zudem sei eine geeinte europäische Außen- und Energiepolitik notwendig.

Die Unterschiede in der Wirtschaftskraft der Mitgliedsstaaten sei sehr groß. "Wir sehen mit Freude die Rückkehr vieler europäischer Staaten zu wirtschaftlichem Wachstum und können uns doch nicht zufrieden geben, wenn unsere Bürger mit Sorgen in die Zukunft schauen." Hauptgründe dafür seien die große Einkommensgefälle und die allzu langsame Angleichung der Lebensumstände. "Handeln wir nicht entschieden genug, um diese Probleme anzugehen, so wird es schwierig, die Welle des Populismus aufzuhalten. Dagegen ist kein EU-Mitgliedsland immun."