Deutschsprachige Finanzminister treffen sich in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Auf Einladung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kommen heute seine Amtskollegen aus den deutschsprachigen Ländern in Hamburg zusammen. Neben der allgemeinen wirtschafts- und finanzpolitischen Lage soll es bei dem Treffen auch um die internationale Steuerpolitik gehen, insbesondere die Verhinderung von Steuervermeidungsstrategien. Der frühere Hamburger Bürgermeister Scholz empfängt seine Ressortkollegen aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein gemeinsam mit seinem Nachfolger im Rathaus, Peter Tschentscher (SPD), im Gästehaus des Senats der Hansestadt. Die deutschsprachigen Finanzminister kommen einmal im Jahr an wechselnden Orten in dieser Runde zusammen.