Carola Veit und Kirsten Fehrs zu Frauenkonferenz in Russland

Hamburg (dpa/lno) - Die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Carola Veit, und die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs reisen am Montag zu einer Frauenkonferenz nach St. Petersburg. Veit werde die Konferenz an der staatlichen Universität zum Thema "100 Jahre Frauenbewegung in Hamburg und St. Petersburg" am Dienstag eröffnen, teilte ein Sprecher der Bürgerschaft am Freitag mit.

Das Ende des Ersten Weltkrieges 1918 und die Auswirkungen der Revolution auf die Frauenbewegung in Russland und Deutschland seien Anlass für die Veranstaltung in der Partnerstadt. Die Konferenz im Vorfeld des Weltfrauentages (8. März) sei vom Diakonischen Werk Hamburg, Vertreterinnen der Universität und dem Frauenclub St. Petersburg organisiert worden.

"Was Frauen vor 100 Jahren in Deutschland und Russland durchgesetzt und auf den Weg gebracht haben, lässt sich zum Glück nicht zurückdrehen", sagte Veit laut Pressemitteilung. Dennoch müssten Frauen immer noch kämpfen, wenn es etwa um den gleichen Lohn für gleiche Arbeit oder faire Versorgungsregelungen gehe.

Fehrs erklärte: "Menschenrechte sind unteilbar, und das gilt auch für Frauenrechte. Wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft, die sich hier engagiert." Begegnungen mit Vertretern kirchlicher Einrichtungen in der russischen Partnerstadt sind nach Angaben einer Sprecherin der Diakonie nicht geplant.