Public Viewing in Heimatstadt von ESC-Kandidatin Carlotta

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tel Aviv/Garbsen (dpa/lni) - Bei einem Public Viewing fiebern die Menschen in der niedersächsischen Heimatstadt von ESC-Kandidatin Carlotta Truman mit dem Duo S!sters mit. Auf dem Rathausplatz von Garbsen bei Hannover werden laut Stadtsprecher Benjamin Irvin am Samstag ab 18 Uhr mehr als 1000 Fans der 19-jährigen Sängerin erwartet. Sie tritt beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv gemeinsam mit Laurita Spinelli aus Wiesbaden (26) mit dem Song "Sister" an.

"Wir drücken die Daumen", betonte Irvin. Carlotta sei schon ein Kinderstar gewesen und in Garbsen sehr bekannt. Die Besucher erwartet ein Programm bis in die Nacht: Dazu gehören Livemusik, Interviews unter anderem mit Carlottas Mutter, ein Videogruß der 19-Jährigen sowie die Live-Übertragung der Show auf der Großleinwand. Im Fernsehen überträgt die ARD ab 21 Uhr den Musikwettbewerb aus Israel, bei dem auch Weltstar Madonna außer Konkurrenz auftreten will.