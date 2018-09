NRW-Innenminister gegen voreilige Ditib-Beobachtung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hält Forderungen nach einer Beobachtung des Moscheenverbandes Ditib für verfrüht. Die öffentliche Debatte habe sich in dieser Frage "ein bisschen verselbstständigt", sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag". Bei Ditib sei noch nicht ausgemacht, "ob überhaupt und in welcher Form eine Beobachtung stattfinden wird". Dafür müssten hohe rechtliche Hürden genommen werden.

Der Islam-Verband ist der türkischen Religionsbehörde in Ankara unterstellt und gilt als verlängerter Arm des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland. Erdogan hatte am Samstag zum Abschluss seines Staatsbesuches die neue Ditib-Zentralmoschee in Köln eröffnet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) prüft nach Medienberichten eine Beobachtung der Ditib-Zentrale in Köln.

Reul betonte, es sei "unstrittig, dass in Moscheen der Ditib kriegsverherrlichende Veranstaltungen abgehalten wurden". Auch gebe es Anzeichen dafür, "dass Ditib-Imame aus dem Verband heraus Mitbürger bespitzelt und denunziert haben". Aber wenn der Staat auf diesem Gebiet handle, dann müsse "das auch sitzen".