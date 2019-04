Weiteres russisches Zentrum für Wissenschaft und Kultur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Deutschland bekommt neben Berlin ein weiteres russisches Zentrum der Wissenschaft und Kultur. Das sächsische Kabinett habe der Errichtung des Russischen Hauses der Wissenschaft und Kultur in Dresden zugestimmt, sagte Regierungssprecher Ralph Schreiber am Dienstag. Die Einrichtung soll zum Ausbau der deutsch-russischen Zusammenarbeit beitragen und in Konferenzen, Kursen, Ausstellungen und anderen Veranstaltungen etwa über Künste, Sprache, Bildung, Technik und Medien informieren. Grundlage ist ein vor Jahren geschlossenes Regierungsabkommen zu Wissenschaft und Kultur. Beide Seiten hatten Dresden als Standort bestimmt.