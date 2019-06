Karneval der Kulturen: Tausende zu Straßenumzug erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Er gilt als Höhepunkt beim Karneval der Kulturen: Zum Umzug am heutigen Pfingstsonntag in Berlin haben sich 74 Gruppen mit rund 4400 Teilnehmern angemeldet. Neben Tanz- und Musikensembles sind darunter auch ein Dutzend Gruppen, die sich politischen Themen wie Umwelt-, Frauen- oder Flüchtlingspolitik widmen. Nach Angaben der Veranstaler soll der Umzug um 12.30 Uhr an der Ecke Yorckstraße/Großbeerenstraße starten und gegen 21.00 Uhr am Hermannplatz enden.

Mit einem Straßenfest rund um den Blücherplatz hat am Freitag der Karneval der Kulturen begonnen. Die BVG erhöhte während des Party-Wochenendes die U-Bahn-Takte. In der Nacht von Sonntag auf Montag sollen allen U-Bahnlinien außer U4 und U55 durchgehend verkehren. Einige Buslinien werden umgeleitet oder verkürzt.