Belgisches Königspaar zu Besuch in Berlin

Berlin (dpa) - Belgiens Königspaar Philippe und Mathilde ist an diesem Freitag in Berlin zu Gast. Im Zentrum des Besuchs steht das Gedenken an den Ersten Weltkrieg, der vor 100 Jahren endete. In Belgien ist die Erinnerung an das vierjährige Töten viel präsenter als in Deutschland, unter anderem weil die Westfront jahrelang in Flandern lag.

Das belgische Staatsoberhaupt und seine Frau treffen um 12.15 Uhr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Mittagessen. Neben einer Begegnung mit Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist auch eine Kranzniederlegung an der Neuen Wache geplant sowie Besuche im Deutschen Historischen Museum und im Käthe-Kollwitz-Museum. Am Abend besuchen Philippe und Mathilde eine Aufführung von Ludwig van Beethovens "Missa solemnis" in der Berliner Philharmonie.