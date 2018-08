5281 Menschen bestehen vergangenes Jahr Einbürgerungstest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund 5300 Ausländer haben im vergangenen Jahr in Hessen die Voraussetzung für einen deutschen Pass erfüllt. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums absolvierten exakt 5362 Ausländer den dazu notwendigen Einbürgerungstest - 5281 von ihnen bestanden die Prüfung. Das entspricht eine Quote von 98,5 Prozent. Allein in Frankfurt wurden nach früheren Zahlen des zuständigen Standesamtes im Jahr 2017 fast 2200 Menschen eingebürgert.

Am 1. September vor zehn Jahren wurde in Deutschland der Einbürgerungstest eingeführt. Seitdem erhalten jährlich tausende Zuwanderer in Hessen die Staatsbürgerschaft - doch die Zahlen gehen trotz einer Kampagne der Landesregierung zurück. Im Jahr 2015 gab es beispielsweise noch 11 845 Einbürgerungen.

Wer sich einbürgern lassen will, sollte unter anderem seit acht Jahren in Deutschland leben, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes bekennen und ausreichend gut Deutsch sprechen. Zudem müssen die Anwärter ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft bestreiten und dürfen nicht straffällig geworden sein. Der Einbürgerungstest besteht aus 33 Fragen, von denen 17 korrekt beantwortet werden müssen.