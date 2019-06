Peter Beuth: Niedrigere Hürden für Waffenverbotszonen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Wiesbaden (dpa) - Im Kampf gegen Messerangriffe soll es den Ländern künftig leichter gemacht werden, Waffenverbotszonen einzurichten. Das habe die Innenministerkonferenz am Freitag in Kiel beschlossen, teilte das hessische Innenministerium mit. Mit Blick auf die wachsende Zahl von Messerattacken in der Öffentlichkeit habe sich Hessen gemeinsam mit Niedersachsen für ein bundesweit einheitliches Vorgehen eingesetzt, erklärte Innenminister Peter Beuth (CDU).

Das Bundesinnenministerium wolle nun zügig eine Gesetzesinitiative auf den Weg bringen, um das Mitführen von Messern an stark frequentierten Orten einzuschränken. Dazu zählen etwa Fußgängerzonen und Bahnhöfe, aber auch das Umfeld von Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen sowie Busse und Bahnen.

"Wir werden nun künftig den Kontrolldruck der Polizei auf diejenigen, die mit Messern oder Waffen unterwegs sind und damit nichts Gutes im Schilde führen, spürbar erhöhen", teilte Beuth mit. "Springmesser werden wir gänzlich aus dem öffentlichen Raum verbannen." Bislang ermöglichte das Waffengesetz die Einrichtung von Waffenverbotszonen lediglich an Orten, wo es bereits eine Häufung von Straftaten gegeben hatte.