Beuth: Fußballvereine sollen nicht für Polizeieinsatz zahlen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) sieht die Fußballvereine bundesweit in der Pflicht, mehr gegen gewaltbereite Fans zu tun. "Ich persönlich bin weiter nicht dafür, dass die Vereine oder die Liga für die öffentliche Sicherheit bei Fußballspielen bezahlen müssen", sagte Beuth der Deutschen Presse-Agentur. "Gleichwohl sehe ich, dass wir immer wieder Situationen haben, wo die Polizei wegen Gewalt oder Pyrotechnik einschreiten muss."

"Wenn wir jedes Wochenende Hochrisikospiele haben und Sorge um die Sicherheit in und rund um die Stadien haben müssen, dann wird es immer schwieriger, gerade auch nicht Fußballinteressierten zu erklären, dass sie mit ihren Steuergeldern Einsätze der Polizei finanzieren müssen, nur weil sich ein paar Chaoten gegenseitig auf die Nuss hauen", sagte Beuth. Deshalb verstehe er auch die Menschen, die sagen, dass sich etwas ändern müsse. "Ich persönlich bin aber trotzdem der Auffassung, dass wir dabei bleiben sollten, dass die Polizeieinsätze nicht in Rechnung gestellt werden."

"Ich erwarte aber vom Fußball - und zwar von allen Clubs -, dass sie sich klar gegenüber ihren Fans positionieren und deutlich machen: Wir wollen solche Leute nicht haben, die sich nicht an die Regeln halten", mahnte der CDU-Politiker. "Dann werde ich auch meine Position weiter durchhalten."

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte Ende März entschieden, dass Fußballvereine grundsätzlich an den Kosten für zusätzliche Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen beteiligt werden können. Eine Auslotung, ob eine bundesweit einheitliche Regelung möglich ist, soll im Rahmen der Innenministerkonferenz geklärt werden, die nächsten Donnerstag in Kiel startet. Ziel ist es, einen Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen und eine Wettbewerbsverzerrung zu verhindern.