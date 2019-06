Kabinett verabschiedet neues Sicherheits- und Ordnungsgesetz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Landesregierung hat neue Befugnisse für die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern gebilligt. So sollen die Ermittler künftig auf die Inhalte der Computer und Smartphones von Verdächtigen zugreifen dürfen. Neben dieser Online-Durchsuchung soll den Beamten auch erlaubt werden, verschlüsselte Inhalte auszulesen, indem auf dem Gerät eines Verdächtigen eine spezielle Software installiert wird. Bei beiden Maßnahmen muss allerdings ein Richter zustimmen. Der Entwurf des neuen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes soll nun dem Landtag zur Entscheidung vorgelegt werden, wie das Innenministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte.