Mainz (dpa/lrs) - Die verbotene Rockergruppe "Osmanen Germania BC" hat in Rheinland-Pfalz nach Erkenntnissen von Ermittlern keine Mehrfach- oder Intensivtäter in ihren Reihen. Insgesamt werden der Gruppierung im Land elf Personen zugeordnet, wie aus einer Antwort des Innenministeriums in Mainz auf eine Kleine Anfrage aus der CDU-Fraktion hervorgeht. Acht der bekannten Mitglieder der Gruppierung seien deutsche und drei türkische Staatsangehörige. Sechs von ihnen gehörten zum Chapter in Koblenz, die anderen der Ortsgruppe in Kaiserslautern.

Von den Mitgliedern der Koblenzer Ortsgruppe sind dem Ministerium zufolge bislang drei strafrechtlich in Erscheinung getreten. Ausländerbehörden haben noch gegen keine der insgesamt elf Personen Maßnahmen ergriffen. Erkenntnisse, ob die Rockergruppe Kontakte zur türkischen Partei AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan oder zum türkischen Geheimdienst hat, liegen dem Ministerium zufolge für Rheinland-Pfalz nicht vor. Vom rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz werde die Gruppe nicht beobachtet.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte die "Osmanen Germania BC" im Juli dieses Jahres verboten und ihnen jede Tätigkeit untersagt. Von dem Verein gehe eine "schwerwiegende Gefährdung für individuelle Rechtsgüter und die Allgemeinheit aus". Bundesweit soll der türkisch-nationalistische Verein mindestens 300 Mitglieder haben. Gegründet wurde der "Osmanen Germania Boxclub" 2014 oder spätestens 2015 in Hessen, zwischenzeitlich galt er als am schnellsten wachsende Rockergang in Deutschland. Der Name nimmt Bezug auf eine einstige Dynastie, benannt nach dem türkischen Fürsten Osman, der um 1300 in Anatolien herrschte.