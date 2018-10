Einsätze beim Fußball: Mehr Verletzte, weniger Polizeikräfte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mehr Strafverfahren, mehr Verletzte, aber weniger Beamte - das ist die Bilanz der Polizeieinsätze rund um Fußballspiele in Rheinland-Pfalz in der vergangenen Saison. Verletzt wurden 2017/18 insgesamt 64 Menschen, darunter elf Polizisten, teilte das Innenministerium am Montag in Mainz mit. In der Saison davor waren es 33 Verletzte, davon zwei Beamte. Die Zahl schwankte zuletzt immer wieder, 2014/2015 hatten gar 74 Menschen Verletzungen erlitten. "Jeder Verletzte unter den Zuschauern und den eingesetzten Polizeikräften ist einer zu viel", sagte Minister Roger Lewentz (SPD).

Gleichzeitig wurden 2017/18 mehr Strafverfahren bei Fußball-Einsätzen eingeleitet - und zwar 349 nach 334 in der Saison davor. 2015/16 hatte der Wert bei 284 gelegen. Von den zuletzt ermittelten 349 Strafverfahren drehten sich 160 um Pyrotechnik, gefolgt von Körperverletzungs- (66) und Beleidigungsdelikten (34). Das Ministerium verwies darauf, dass die höhere Zahl der Strafverfahren auch davon abhänge, ob eine Aktion mit Pyrotechnik in ein einziges Strafverfahren oder in mehrere münde.

In der Spielzeit 2017/18 waren insgesamt 10 548 Polizisten an solchen Einsätzen beteiligt - das war rund ein Fünftel weniger als in der Saison 2016/17. Die Zahl der Einsatzstunden reduzierte sich von rund 87 100 auf etwa 70 000. Das war ein Rückgang von ebenfalls etwa 20 Prozent. Bundesweit sank dieser Wert laut Ministerium nur um sechs Prozent. Lewentz sprach von einer deutlichen Abnahme. Diese Entwicklung bei den Spielen der Bundesliga, der zweiten Liga, Regionalliga Südwest und Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beruhe auch auf der Präventionsarbeit der Polizei. Dazu zähle, dass "erkannte Störer" vom Stadionbesuch abgehalten würden.