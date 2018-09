Afd-Beobachtung: Stahlknecht will erst Infos austauschen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden/Magdeburg (dpa) - In der Debatte um eine Beobachtung der AfD sollen aus Sicht der Unions-Innenminister zunächst alle zusammengetragenen Tatsachen gesichtet werden. Dafür sei im November eine Beratung aller Landesämter für Verfassungsschutz geplant, wie Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) nach einem Treffen mit seinen Partei- und Amtskollegen in Wiesbaden sagte. Die Unions-Innenminister seien sich einig, dass nur anhand dieser zusammengetragenen Tatsachen in den Ländern über eine Beobachtung entschieden werden könne.

Dafür müssten die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sein. "Es darf keine politischen Entscheidungen dafür oder dagegen geben, weil wir nach zwei Diktaturen in Deutschland zum Glück keinen politischen Geheimdienst mehr haben", sagte Stahlknecht. In Sachsen-Anhalt habe der Verfassungsschutz die Entwicklungen der Landes-AfD sehr genau im Blick. "Wir sehen einen fließenden Übergang zum Rechtsextremismus und Verbindungen zur Identitären Bewegung, die ja bereits beobachtet wird." Bei Abwägung der rechtlichen Voraussetzung halte der Verfassungsschutz im Land derzeit keine weiteren Maßnahmen für nötig.

Eine solche rechtliche Voraussetzung ist, dass das Landesamt verfassungsfeindliche Bestrebungen erkennt, die für eine Partei oder Teilorganisationen prägend sind. Das bejahte jüngst Niedersachsen für den Landesverband der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA). Innenminister Boris Pistorius (SPD) begründete das unter anderem mit autoritären und anti-pluralistischen Zielen sowie "erheblichen ideologischen und personellen Überschneidungen mit der rechtsextremen Identitären Bewegung". Auch in Bremen wird die JA beobachtet.