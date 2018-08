Pistorius: Länderübergreifendes Polizeigesetz dauert noch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) -Trotz aufwendiger Debatten um neue Polizeigesetze in Niedersachsen und anderen Bundesländern rechnet Innenminister Boris Pistorius (SPD) vorerst nicht mit einer übergreifenden Lösung. "Ich habe 2017 innerhalb der Innenministerkonferenz vorgeschlagen, einen neuen, den Herausforderungen des Islamismus und der digitalen Kriminalität angepassten Musterpolizeigesetzentwurf entwerfen zu lassen", sagte Pistorius der Deutschen Presse-Agentur. Dies sei ein wichtiges Instrument für die Harmonisierung der Polizeiarbeit und in den meisten Punkten wahrscheinlich relativ leicht. In anderen Punkten gebe es aber erhebliche Differenzen was eine Einigung erschwere.

"Auf die finale Erarbeitung eines Musterentwurfs müssen wir aber nicht warten", sagte Pistorius. "Wir wollen in Niedersachsen mit unserem Polizeigesetz die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit der Bürgerinnen und Bürger sichern." Das aktuelle Polizeigesetz stamme aus dem Jahr 2007. Seitdem habe es eine enorme technische Entwicklung gegeben und das verstärkte Aufkommen des islamistischen Terrorismus. "Unter anderem an diese beiden großen Herausforderungen muss dann ein Polizeigesetz nach mehr als zehn Jahren auch angepasst werden."

Pistorius zeigte sich zuversichtlich, dass das neue Polizeigesetz noch in diesem Jahr verabschiedet werden könne. "Ich glaube nicht, dass unser Gesetz noch einmal grundsätzlich überarbeitet werden muss", sagte der Minister. "Ich bin absolut offen zum Beispiel noch bestimmte Kontrollbefugnisse aufzunehmen." Weitere Verschärfungen trage der Koalitionsvertrag aber nicht. "Von daher besteht die Hoffnung, dass wir es hinkriegen. Aber das ist am Ende eine Sache des Parlaments."