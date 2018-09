Gewerkschaft Verdi kritisiert neues Polizeigesetz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi unterstützt die Proteste gegen das geplante neue Polizeigesetz in Niedersachsen. Mit vielen Maßnahmen schieße die rot-grüne Landesregierung über das Ziel hinaus, teilte die Verdi-Landesvorsitzende Renate Sindt am Samstag mit. "Das Gesetz gibt der Polizei Aufgaben und Rechte, die eigentlich nur ein Richter haben dürfte." Die Gewerkschaft kritisiert vor allem die Verschärfung des Versammlungsrechts und die Ausweitung der Überwachung. Ein Bündnis von mehr als 120 politischen und gesellschaftlichen Gruppen hat am Samstagmittag zu einer Demonstration gegen den Gesetzentwurf in Hannover aufgerufen. Erwartet werden mehrere Tausend Teilnehmer.