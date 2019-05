FDP und Grünen streben Klage gegen Polizeigesetz an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens oppositionelle FDP und Grüne drohen mit einer Verfassungsklage, sollte das von der rot-schwarzen Landesregierung entworfene neue Polizeigesetz Mitte Mai den Landtag passieren. "Das Gesetz ist in weiten Teilen verfassungsrechtlich bedenklich, wenn nicht sogar in einigen Teilen eindeutig verfassungswidrig", rügte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Freitag in Hannover. Grünen-Fraktionschefin Anja Piel nannte es "handwerklich schlecht gemacht". Wie Birkner hofft auch sie bei einer Abstimmung über diese Klage im Landtag auf Leihstimmen der Regierungskoalition.

Denn FDP und Grüne haben nicht genug Sitze im Landtag, um eine Normenkontrollklage beim Staatsgerichtshof in Bückeburg zu erwirken. Eine Zusammenarbeit mit der AfD, mit deren Hilfe knapp das notwendige Fünftel der 137 Landtags-Abgeordneten erreicht werden könnte, wurde von beiden Politikern dagegen erneut ausgeschlossen. FDP und Grüne sehen daher die Abstimmung im Landtag über eine Normenkontrollklage auch als Nagelprobe. "SPD und CDU haben ja angekündigt, dass sie die Opposition unterstützen wollen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte - und wir erwarten, dass es auch hier eine entsprechende Unterstützung gibt", betonte Birkner, der notfalls auch eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht nicht ausschließen wollte.

Beide Parteien halten den Entwurf für unpräzise und nicht verfassungskonform und befürchten massive Eingriffe in Bürgerrechte. Nach Einschätzung von SPD und CDU kann er noch im Mai Gesetzeskraft erlangen. CDU-Fraktionsvize Uwe Schünemann bestätigte diese Zeitpläne erneut und nannte die Klagedrohung "absurdes Theater". Auch der SPD-Abgeordnete Karsten Becker hält die Vorwürfe von FDP und Grünen für unbegründet. Beide wollten sich zur Frage möglicher Leihstimmen für den geplanten Antrag von Grünen und FDP zunächst nicht äußern.

Neben den vom Bundesverfassungsgericht in drei Bundesländern bemängelten Autokennzeichen-Abgleich kritisierten Piel und Birkner auch das prophylaktische Aufzeichnen ("Prerecording") von Bodycams - also ohne das Wissen der Gefilmten - als rechtlich bedenklich. Bodycams sind Kameras, die von Polizisten am Körper getragen werden.

Beim Kennzeichen-Abgleich zur Gefahrenabwehr werden mit speziellen Geräten an der Fahrbahn die Nummernschilder aller vorbeifahrenden Autos kurz mit Ort, Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung erfasst. Ergibt der automatisierte Abgleich mit dem Fahndungsbestand keinen Treffer, werden die Daten laut Ministerium sofort wieder gelöscht. Laut Bundesverfassungsgericht greift der Abgleich immer in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ein. Im Großen und Ganzen können die Vorschriften trotzdem erst einmal in Kraft bleiben - sie müssen allerdings bis spätestens Ende 2019 nachgebessert werden. Schünemann betonte, dieser einzige strittige Punkt werde fristgemäß ausgeräumt.

Die Reform des Polizeigesetzes ist ein zentrales Vorhaben der rot-schwarzen Koalition. Dabei geht es vor allem darum, der Polizei mehr Möglichkeiten bei der Terrorismusbekämpfung zu geben, was an hohe gesetzliche Hürden geknüpft ist. Der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Landtags, der den Entwurf nach einer Anhörung von Menschenrechtlern, Datenschützern und Juristen auf Rechtskonformität prüfte, hatte in der Vergangenheit diverse Bedenken geäußert.