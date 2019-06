Zahl der Polizisten in Hamburg um rund 1000 gestiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl der Beschäftigten bei der Hamburger Polizei ist in den vergangenen acht Jahren um fast 1000 auf rund 11 000 gestiegen. Im Jahr 2011 seien insgesamt 10 033 Polizisten in Hamburg tätig gewesen, heißt es in einer Antwort des rot-grünen Senats auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion. Bis Mai dieses Jahres habe die Zahl der Einsatzkräfte auf 11 013 gesteigert werden können. "Im Polizeivollzug, also "auf der Straße", sind heute rund 530 Kräfte mehr im Einsatz", erklärte am Sonntag SPD-Innenexperte Sören Schumacher. Die Zahl der Nachwuchskräfte für den Polizeivollzugsdienst stieg den Angaben zufolge von 231 im Jahr 2011 auf 580 im vergangenen Jahr.