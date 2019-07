Nach G20: Trepoll wirft Senat fehlende Konsequenz vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zwei Jahre nach den Krawallen beim G20-Gipfel hat Hamburgs CDU-Fraktionschef André Trepoll dem rot-grünen Senat vorgeworfen, kaum politische Konsequenzen gezogen zu haben. "Das macht schon einigermaßen fassungslos, wie wenig seit den G20-Chaostagen in Hamburg tatsächlich passiert ist", sagte Trepoll der Deutschen Presse-Agentur. "Im Prinzip hat ja nur die strafrechtliche Aufarbeitung der Delikte stattgefunden, aber die politische Aufarbeitung ist dagegen weitestgehend ausgeblieben." Die Strategie des Senats sei: "Man bleibt weiter auf dem linken Auge blind." Das zeige sich vor allem beim Umgang mit dem linksautonomen Zentrum Rote Flora. Am Rande des Treffens der Staats- und Regierungschefs am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg war es zu Ausschreitungen gekommen.