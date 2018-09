Innenminister legt Verfassungsschutzbericht vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Innenminister Georg Maier (SPD) stellt heute in Erfurt den Verfassungsschutzbericht vor. Ein Schwerpunkt des neuen Berichts ist die rechtsextreme Szene sowie die hohe Zahl an Rechtsrock-Konzerten. Aber auch die wachsende Zahl sogenannter Reichsbürger, die die Existenz der Bundesrepublik und ihrer Gesetze leugnen, dürfte eine Rolle spielen. Maier hatte in der vergangenen Woche eine personelle Aufstockung des Verfassungsschutzes um zehn Mitarbeiter gefordert, damit die Behörde ihrer Rolle als Frühwarnsystem beim Schutz vor extremistischen Gefahren besser meistern könne.