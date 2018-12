Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Wildpinkler und Papierkorbmuffel müssen sich in Bremen warm anziehen. Denn der neue "Allgemeine Ordnungsdienst" der Hansestadt schaut seit Anfang Oktober bei derlei Fehlverhalten ganz genau hin. Die Belegschaft wächst im Januar 2019 von 12 auf 22 Mitarbeiter an. Die Gewerkschaft der Polizei sieht in dem Dienst ein mögliche Ergänzung, fordert aber eine intensivere Ausbildung und auch die Einrichtung eines Funkkontakts zur Polizei.