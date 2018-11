Neuer Chef des Berliner Verfassungsschutzes wird vorgestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Innensenator Andreas Geisel (SPD) stellt heute den neuen Chef des Berliner Verfassungsschutzes vor. Der Name wurde offiziell noch nicht genannt. In Medienberichten hieß es aber schon vor einiger Zeit, die Wahl sei auf den Referatsleiter des Verfassungsschutzes in Schleswig-Holstein, Michael Fischer, gefallen. In Berlin ist der Verfassungsschutz eine Abteilung der Senatsverwaltung für Inneres, ihr Chef also Abteilungsleiter.

Der bisherige Leiter des Verfassungsschutzes, Bernd Palenda, hatte im Juni überraschend um seine Versetzung gebeten. Hintergrund sollen Differenzen in der Senatsinnenverwaltung gewesen sein, besonders mit Staatssekretär Torsten Akmann (SPD).