Ex-Senator Henkel: Vor Terroranschlag nicht mit Amri befasst

Berlin (dpa/bb) - Berlins früherer Innensenator Frank Henkel (CDU) hat vor dem islamistischen Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt nach eigener Aussage nichts über den späteren Attentäter gewusst. Zum Fall Anis Amri selbst könne er zu seinem Bedauern nicht viel beitragen, sagte Henkel am Freitag im Berliner Untersuchungsausschuss zum islamistischen Terroranschlag an der Gedächtniskirche vor fast genau zwei Jahren. In seiner Amtszeit von 2011 bis 2016 sei er mit dieser Person nicht konfrontiert worden, da der Fall keine Besonderheiten aufgewiesen habe. Das habe auch der spätere Senat in einer Antwort auf eine Anfrage bestätigt.

Vor Henkel hatten auch schon der frühere Polizeipräsident Klaus Kandt in Berlin sowie Ex-Sozialsenator Mario Czaja (CDU) im Bundestags-Untersuchungsausschuss ausgesagt. Neue Erkenntnisse zu dem Terroranschlag gab es aber nicht.

Am 19. Dezember 2016 war der Tunesier Anis Amri mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gefahren. Er tötete zwölf Menschen und verletzte mehr als 70. Die Untersuchungsausschüsse wollen aufklären, warum die Polizeibehörden Amri nicht besser im Blick hatten und nicht rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen haben.