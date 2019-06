Löschhubschrauber: Mitteldeutsche Länder wollen Kauf prüfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Kiel (dpa/th) - Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) will mit seinen Kollegen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt prüfen, sich einen gemeinsamen Löschhubschrauber anzuschaffen. Das Thema soll beim nächsten Treffen mit Amtskollegen aus ostdeutschen Bundesländern im Herbst besprochen werden, wie Maier am Rande der Innenministerkonferenz in Kiel am Freitag sagte. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet. Laut Maier wolle man auch prüfen, ob die drei mitteldeutschen Länder EU-Mittel für die Anschaffung eines Hubschraubers abrufen könnten.

Der Bund habe bereits Unterstützung signalisiert - etwa bei der Wartung des Hubschraubers. "Thüringen hat viel Wald und ist ein dünn besiedeltes Flächenland. Wir sind auf die Hilfe des Bundes angewiesen", sagte Maier.