Stuttgart (dpa/lsw) - Die SPD kritisiert den aus ihrer Sicht mangelnden Einsatz von Minister Horst Seehofer (CSU) für den Wohnungsbau. "Insbesondere was den Wohnungsbau angeht, war er ein Totalausfall. Da hat er bisher überhaupt nichts geliefert", sagte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Johannes Fechner am Freitag in Stuttgart. Seehofer steht seit März 2018 an der Spitze des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat.

Umso unverständlicher sei die Personalentscheidung in der Causa Maaßen, sagte Fechner. Der umstrittene Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen wurde zwar abgelöst, jedoch zugleich von Seehofer zum Staatsektretär im Innenministerium befördert. Dafür muss der Sozialdemokrat und Wohnbauexperte Gunther Adler den Platz räumen. "Es ist der Gipfel, dass Seehofer ausgerechnet den Bauexperten seines Ministeriums in die Wüste schickt, als ob ihn das Thema gar nicht interessiert", sagte Fechner.

Zudem überlagere die Personaldiskussion die Sacharbeit, kritisierte Fechner, der für den Südwest-Wahlkreis Emmendingen/Lahr im Bundestag sitzt. "Die Personalentscheidung war eine krasse Fehlentscheidung von Seehofer - seine Tage nach der Bayernwahl sind gezählt", sagte Fechner. Das würde dann, insbesondere für den Wohnungsbau, die Chance auf einen Neuanfang bieten.