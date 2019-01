Prüffall AfD: Landesverfassungsschutz stimmt Vorgehen ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Köln (dpa/lrs) - Nach der Einstufung der AfD als Prüffall stimmt der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz sein Vorgehen mit den anderen Verfassungsschutzbehörden in Deutschland ab. Dies gelte auch für die zum Verdachtsfall erklärte Jugendorganisation Junge Alternative (JA), berichtete der Leiter des Landesverfassungsschutzes, Elmar May, am Montag in Mainz. Der JA-Bundesvorsitzender Damian Lohr ist Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags. Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang will am Mittwoch mit den Landesämtern darüber reden, wer welche Aufgaben wahrnehmen werde.