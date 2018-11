Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Innensenator Andy Grote hat den in Ruhestand versetzten Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen "maaßenlose Selbstüberschätzung" vorgeworfen. "Wenn der, der die Verfassung schützen soll, ihren Boden verlässt... einen schwereren Schaden kann man diesem wichtigen Amt kaum zufügen", twitterte der SPD-Politiker am Montag mit Hinweis auf den Wortlaut einer Rede, die Maaßen zu seinem Abschied gehalten und in der er von linksradikalen Kräften in der SPD gesprochen hatte. Die Rede hatte nach den umstrittenen Äußerungen Maaßens zu den rechtsextremistischen Übergriffen in Chemnitz erneut für heftige Kritik gesorgt.

Entgegen vorherigen Planungen versetzte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) den 55-Jährigen am Montag mit sofortiger Wirkung in den einstweiligen Ruhestand. Eigentlich sollte er im Rang eines Abteilungsleiters für europäische und internationale Aufgaben ins Innenministerium wechseln. Die ursprüngliche Planung, Maaßen nach den Chemnitz-Äußerungen zum Staatssekretär zu befördern, hatten zu einer schweren Krise in der großen Koalition geführt.